Установлен рекорд по длительности нахождения на МКС за один полет

Космонавты установили рекорд по длительности нахождения на МКС за один полет

Космонавты госкорпорации «Роскосмос» Олег Кононенко и Николай Чуб установили рекорд по длительности нахождения на Международной космической станции (МКС) за один полет. Об этом госкорпорация сообщила в Telegram.

Рекорд установлен сегодня, 20 сентября, в 16:06:51 по московскому времени. Предыдущий рекорд принадлежал Сергею Прокопьеву, Дмитрию Петелину и Франциско Рубио, непрерывный полет которых длился 370 суток 21 час 22 минуты 16 секунд. На Землю Кононенко и Чуб вернутся 23 сентября после полета в течение 374 суток.

Ранее к МКС стартовал корабль «Союз МС-26» с россиянами Иваном Вагнером и Алексеем Овчининым и американцем Дональдом Петтитом. На околоземной орбите экипаж «Союза МС-26» пробудет до 1 апреля 2025 года.