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04:10, 28 декабря 2024Интернет и СМИ

Россиянам раскрыли неожиданную пользу банных веников

Биолог Баранова заявила, что веник из пихты полезен после легочных заболеваний
Олег Давыдов
Олег Давыдов (Редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: Alex Vog / Shutterstock / Fotodom

Биолог Екатерина Баранова в эфире программы «О самом главном» на канале «Россия 1» раскрыла россиянам неожиданную пользу банных веников из пихты. Выпуск передачи доступен на платформе «Смотрим».

Баранова рассказала, что веник из пихты часто используют для оздоровления и восстановления здоровья. «Особенно после легочных заболеваний и в качестве профилактики. Это рекомендуется для многих людей», — пояснила специалистка.

Ранее иммунолог и аллерголог Андрей Продеус раскрыл россиянам пользу бани для здоровья. Медик заявил, что походы в баню укрепляют иммунитет.

До этого терапевт Елена Малышева и кардиолог Герман Гандельман также назвали россиянам улучшающую потенцию привычку. Врачи сообщили, что регулярные походы в баню благотворно влияют на эректильную функцию мужчин.

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