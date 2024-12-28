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10:52, 28 декабря 2024Интернет и СМИ

Стало известно о массовой утечке данных водителей Volkswagen

Spiegel: данные 800 тыс. владельцев электромобилей оказались в открытом доступе
Олег Давыдов
Олег Давыдов (Редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: Fabian Bimmer / Reuters

Данные около 800 тысяч владельцев электромобилей в Европе, в частности в Германии, а также в других странах мира в течение нескольких месяцев находились в открытом доступе из-за ошибки компании-разработчика программного обеспечения (ПО) Cariad, являющейся «дочкой» германского автоконцерна Volkswagen. Об этом сообщает журнал Der Spiegel.

Стало известно, что на протяжении нескольких месяцев объем данных в несколько терабайт, охватывающий порядка 800 тысяч электрокаров, оставался незащищенным в облачном хранилище Amazon. По данным издания, утечка затронула автомобили марок Volkswagen, Seat, Audi и Skoda. В частности, были доступны точные данные о геолокации около 460 тысяч машин, что позволяло делать выводы о жизни владельцев автомобилей.

Отмечается, что больше всего данных утекло о водителях из Германии — в открытом доступе оказалась информация о 300 тысячах водителей электрокаров. По данным издания, причиной массовой утечки стала ошибка компании Cariad, она коснулась политиков, руководителей бизнеса, а также полиции Гамбурга, которая имеет в распоряжении около 35 патрульных электроавтомобилей.

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