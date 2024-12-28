Стилист Рогов перечислил главные тренды 2024 года

Александр Рогов назвал tennis core и cowboy core главными трендами 2024 года

Стилист Александр Рогов перечислил главные тренды уходящего 2024 года. Соответствующий пост появился в его Telegram-канале, который насчитывает 164 тысячи подписчиков.

«Решил-таки подвести модные итоги года и обозначить, с какими трендами и вещами лично у меня ассоциируется 2024 год», — написал модный эксперт. Так, он внес в список течения tennis core и cowboy core, а также вернувшийся вновь стиль бохо и леопардовый узор в одежде.

Помимо этого, Рогов отметил актуальные в 2024 году кроссовки adidas samba, поло и куртки рабочего. В заключение стилист назвал самые модные оттенки года — шоколадный и бургунди.

Ранее в декабре стилист назвал самую модную российскую звезду. Модный эксперт Никита Карстен заявил, что внешний вид певца Филиппа Киркорова является отличным примером для других знаменитостей.