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16:25, 28 декабря 2024Ценности

Стилист Рогов перечислил главные тренды 2024 года

Александр Рогов назвал tennis core и cowboy core главными трендами 2024 года
Екатерина Ештокина

Фото: Jeremy Moeller / Getty Images

Стилист Александр Рогов перечислил главные тренды уходящего 2024 года. Соответствующий пост появился в его Telegram-канале, который насчитывает 164 тысячи подписчиков.

«Решил-таки подвести модные итоги года и обозначить, с какими трендами и вещами лично у меня ассоциируется 2024 год», — написал модный эксперт. Так, он внес в список течения tennis core и cowboy core, а также вернувшийся вновь стиль бохо и леопардовый узор в одежде.

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Помимо этого, Рогов отметил актуальные в 2024 году кроссовки adidas samba, поло и куртки рабочего. В заключение стилист назвал самые модные оттенки года — шоколадный и бургунди.

Ранее в декабре стилист назвал самую модную российскую звезду. Модный эксперт Никита Карстен заявил, что внешний вид певца Филиппа Киркорова является отличным примером для других знаменитостей.

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