В клубе РПЛ рассказали о несостоявшемся из-за Fan ID походе бойцов СВО на матч

В «Пари НН» рассказали о несостоявшемся из-за Fan ID походе бойцов СВО на матч

Генеральный директор «Пари НН» Давид Мелик-Гусейнов высказался о действующем в Российской премьер-лиге (РПЛ) Fan ID. Его слова приводит Sport24.

Функционер рассказал о том, что из-за этого сорвался поход бойцов СВО на один из матчей нижегородцев. «У них паспортов нет, чтобы их получить. Мы обратились в РПЛ, они не знают, как это решить, обратились во все инстанции, но никто так ответа и не дал», — рассказал Мелик-Гусейнов.

Ранее о Fan ID высказался форвард тольяттинского «Акрона» Артем Дзюба. Игрок заявил, что попросил бы у президента России Владимира Путина отменить паспорт болельщика.

В декабре 2021 года Госдума приняла закон о Fan ID. Для прохода на трибуны на матчи РПЛ каждый болельщик обязан иметь персонифицированную карту зрителя. В ответ на это решение активные фанаты клубов РПЛ, кроме грозненского «Ахмата», объявили о бойкоте матчей лиги.