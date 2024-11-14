Дзюба рассказал о просьбе к Путину

Футболист Артем Дзюба заявил, что попросил бы президента Путина отменить Fan ID

Российский нападающий тольяттинского «Акрона» Артем Дзюба рассказал о просьбе к президенту России Владимиру Путину. Его слова приводит Sport24.

Футболист заявил, что попросил бы Путина отменить Fan ID. «Хочется, чтобы и молодые ребята, да и я на старости лет почувствовал атмосферу полного стадиона», — подчеркнул он.

Ранее президент Российской премьер-лиги (РПЛ) Александр Алаев высказался о методах борьбы с низкой посещаемостью матчей. Он допустил введение штрафов клубам за низкий процент зрителей.

В декабре 2021 года Госдума приняла закон о Fan ID. Для прохода на трибуны на матчи РПЛ каждый болельщик обязан иметь персонифицированную карту зрителя. В ответ на это решение активные фанаты клубов РПЛ, кроме грозненского «Ахмата», объявили о бойкоте матчей лиги.