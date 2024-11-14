Спорт
ВсеФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоОлимпиадаЗОЖ и фитнес
Казахстан
Сегодня
18:00 (Мск)
Австрия
Лига наций УЕФА|Лига В. Группа 3. 5-й тур
ЦСКА
Сегодня
19:30 (Мск)
Локомотив
Фонбет Чемпионат КХЛ
Бельгия
Сегодня
22:45 (Мск)
Италия
Лига наций УЕФА|Лига А. Группа 2. 5-й тур
Франция
Сегодня
22:45 (Мск)
Израиль
Лига наций УЕФА|Лига А. Группа 2. 5-й тур
Миннесота Уайлд
Завтра
04:00 (Мск)
Монреаль Канадиенс
НХЛ — регулярный чемпионат
16:10, 14 ноября 2024Спорт

Дзюба рассказал о просьбе к Путину

Футболист Артем Дзюба заявил, что попросил бы президента Путина отменить Fan ID
Анастасия Борисова
Анастасия Борисова (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Maksim Konstantinov / Globallookpress.com

Российский нападающий тольяттинского «Акрона» Артем Дзюба рассказал о просьбе к президенту России Владимиру Путину. Его слова приводит Sport24.

Футболист заявил, что попросил бы Путина отменить Fan ID. «Хочется, чтобы и молодые ребята, да и я на старости лет почувствовал атмосферу полного стадиона», — подчеркнул он.

Ранее президент Российской премьер-лиги (РПЛ) Александр Алаев высказался о методах борьбы с низкой посещаемостью матчей. Он допустил введение штрафов клубам за низкий процент зрителей.

В декабре 2021 года Госдума приняла закон о Fan ID. Для прохода на трибуны на матчи РПЛ каждый болельщик обязан иметь персонифицированную карту зрителя. В ответ на это решение активные фанаты клубов РПЛ, кроме грозненского «Ахмата», объявили о бойкоте матчей лиги.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Глава района в Курской области похвасталась медалью на встрече с гражданами. Ее освистали, а потом уволили

      Врач посоветовал гладить курицу перед покупкой

      У туристки на Бали остались рубцы на теле из-за севшего на нее насекомого

      В России собрались увеличить лимит сверхурочной работы

      Российские бойцы оценили «Сармат-3»

      Кошку-обнимашку выставили на продажу в России за пять миллионов рублей

      На Западе рассказали о надежде украинских чиновников на действия Трампа

      Госдума приняла во втором чтении проект федерального бюджета на 2025-2027 годы

      Глобальному спросу на газ спрогнозировали резкий рост

      В России назвали условие возвращения Mercedes и BMW

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше