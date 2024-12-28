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10:07, 28 декабря 2024Россия

В Петербурге вычислили повесившую на стенде школы фото основателя РДК восьмиклассницу

В Петербурге задержали восьмиклассницу, повесившую в школе фото основателя РДК
Константин Лысяков
Константин Лысяков (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Станислав Трифонов / «Лента.ру»

В Санкт-Петербурге полиция вычислила школьницу, повесившую на стенде в образовательном центре Кировского района фото основателя «Русского добровольческого корпуса» (РДК) (террористическая организация, деятельность которой запрещена на территории РФ) Дениса Капустина и его соратника Алексея Левкина (оба внесены в РФ в перечень террористов и экстремистов). Об этом пишет Фонтанка.

Как выяснило «Агентство журналистских расследований», вечером 27 декабря в пятиэтажке в Выборгском районе города задержали 16-летнюю восьмиклассницу, учащуюся в школе, где появились снимки. В результате девочка провела ночь в изоляторе временного содержания.

По информации издания, Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье о публичном оправдании или пропаганде терроризма. Теперь школьнице грозит штраф от 100 тысяч до 500 тысяч рублей либо до пяти лет лишения свободы.

Фотографии Капустина и Левкина, заочно арестованных за причастность к террористической деятельности, обнаружили на стенде в образовательном центре 26 декабря. Под снимками была размещена приписка «герой России». В ходе расследования силовики задержали заместителя директора по воспитательной работе.

Ранее в Барнауле ученикам третьего класса школы № 49 вручили грамоты с флагом и гербом Украины. Таким образом детей наградили за хорошую учебу. Как объяснила классная руководительница, шаблон грамот предложил один из родителей.

ЖЗЛ
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