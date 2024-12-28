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13:04, 28 декабря 2024Наука и техника

ИИ научили копировать особенности вирусов

Nature: ИИ скопирует особенности вирусов для эффективного лечения пациентов
Андрей Ставицкий
Андрей Ставицкий (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Sangmin Lee et al. / Nature, 2024

Южнокорейские специалисты из Пхоханского университета наук и технологий (POSTECH) научились копировать особенности опасных вирусов с помощью искусственного интеллекта (ИИ). Исследование было опубликовано в журнале Nature.

По словам ученых, вирусы по своей природе способны инкапсулировать генетический материал в сферические белковые оболочки, что позволяет им проникать в клетку живого организма и вызывать заражение. Команда специалистов предположила, что особенности опасных вирусов можно копировать и использовать для доставки медицинских препаратов в клетки пациентов.

Медики из Южной Кореи совместно с лауреатом Нобелевской премии по химии 2024 года профессором Дэвидом Бейкером из Вашингтонского университета (США) столкнулись с проблемой. Оказалось, что созданные по образу вирусов клетки имеют простую конструкцию, которая не позволяет переносить достаточное количество лекарственных препаратов. Чтобы устранить ограничение, исследователи попытались скопировать строение вируса с помощью ИИ.

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Несмотря на то что большинство вирусов демонстрируют симметричные структуры, они также демонстрируют и тонкую асимметрию. С помощью нейросети удалось выяснить, что вирусы могут иметь икосаэдрическую структуру, которая позволяет переносить в три раза больше генетического материала. В результате ученым удалось точно скопировать особенности вирусов.

«Достижения в области ИИ открыли дверь в новую эру, где мы сможем проектировать и собирать искусственные белки для удовлетворения потребностей человечества», — подчеркнул профессор Сангмин Ли.

Ранее стало известно, что международная группа вирусологов, экологов и зоологов раскрыла эволюционное происхождение вируса гепатита Е. Оказалось, что ключевая роль в распространении вируса принадлежит грызунам.

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