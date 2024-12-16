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04:33, 16 декабря 2024Наука и техника

Раскрыто происхождение вируса гепатита

PNAS: раскрыто эволюционное происхождение вируса гепатита
Александр Еникеев
Александр Еникеев (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Dalibor Sevaljevic / Shutterstock / Fotodom

Международная группа вирусологов, экологов и зоологов раскрыла эволюционное происхождение вируса гепатита Е. Результаты исследования опубликованы в журнале Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS).

Гепатит Е представляет собой острое воспалительное заболевание печени, вызываемое вирусом, передача которого происходит главным образом через загрязненную воду. Существует восемь известных генотипов вируса гепатита Е, однако только первые два инфицируют людей. Остальные генотипы были обнаружены у животных, включая свиней, верблюдов и грызунов, что указывает на зоонозный характер заболевания.

В рамках исследования ученые провели поиск генов вируса в геномных базах данных млекопитающих, включая летучих мышей, грызунов и копытных. Дополнительно они изучили 2565 образцов печени, собранных у 108 видов животных в Латинской Америке, Азии и Африке. В результате в 63 образцах, принадлежащих 14 видам, была обнаружена РНК гепевируса, что позволило выделить новые данные о его эволюции.

На основании анализа собранного материала исследователи идентифицировали 24 уникальных генома гепевирусов, обнаруженных у летучих мышей, землероек и грызунов. Наибольшее генетическое разнообразие наблюдалось среди грызунов, что подчеркивает их ключевую роль в распространении вируса и его эволюции.

Эволюционный анализ полученных данных показал, что вирус гепатита Е, связанный с людьми, вероятнее всего, возник у копытных животных, с отдаленными эволюционными корнями у грызунов. Ученые также обнаружили, что смена хозяев вирусом, вероятно, произошла от мелких млекопитающих, что подтверждает их значимость как резервуара для патогенов.

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