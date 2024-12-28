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13:34, 28 декабря 2024Спорт

WADA назвало главных стран-должников

США и Россия оказались главными должниками WADA
Дарья Коршунова
Дарья Коршунова (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Stanislau Palaukou / Shutterstock / Fotodom

Всемирноое антидопинговое агентство (WADA) назвало страны-должницы, не выплатившие взносы за 2024 год. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на документы организации.

Первое место в списке заняли США. Долг американцев по взносу за 2024 год составил более 3,6 миллиона долларов. На втором месте оказалась Россия с долгом за 2024-й, а также 2023 год (1,3 и 1,2 миллиона долларов соответственно). Далее в списке расположились Испания (693 тысячи долларов), Кувейт (270 тысяч) и Бразилия (109 тысяч).

Ранее генеральный директор WADA Оливье Ниггли предположил, что Россия может не выплатить взнос в 2025 году. По его словам, диалог с российской стороной продолжается, но он осложняется санкциями, из-за которых возникают проблемы с переводом средств.

С конца февраля 2022 года большинство российских спортсменов отстранены от турниров по рекомендации Международного олимпийского комитета. Некоторые атлеты получили возможность выступать на мировой арене в нейтральном статусе.

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