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16:16, 28 декабря 2024Бывший СССР

Зеленский созвонился с президентом Азербайджана по поводу крушения самолета

Зеленский созвонился с Алиевым и выразил соболезнования по поводу авиакатастрофы
Илья Таксюр (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Andrii Nesterenko / Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский созвонился с главой Азербайджана Ильхамом Алиевым по поводу крушения самолета AZAL. Об этом украинский лидер сообщил в своем Telegram-канале.

Зеленский выразил соболезнования Алиеву и азербайджанскому народу в связи с авиакатастрофой. Он также отметил героизм пилотов и всего экипажа самолета.

Ранее Президент России Владимир Путин извинился перед Алиевым за то, что инцидент с самолетом авиакомпании AZAL произошел в воздушном пространстве России. Он также пожелал скорейшего выздоровления пострадавшим.

До этого стало известно о сотрудниках Генпрокуратуры Азербайджана в Грозном после звонка Путина Алиеву. Помимо этого, профильные службы России, Азербайджана и Казахстана взаимодействуют непосредственно на месте катастрофы

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