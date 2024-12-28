Зеленский созвонился с президентом Азербайджана по поводу крушения самолета

Зеленский созвонился с Алиевым и выразил соболезнования по поводу авиакатастрофы

Президент Украины Владимир Зеленский созвонился с главой Азербайджана Ильхамом Алиевым по поводу крушения самолета AZAL. Об этом украинский лидер сообщил в своем Telegram-канале.

Зеленский выразил соболезнования Алиеву и азербайджанскому народу в связи с авиакатастрофой. Он также отметил героизм пилотов и всего экипажа самолета.

Ранее Президент России Владимир Путин извинился перед Алиевым за то, что инцидент с самолетом авиакомпании AZAL произошел в воздушном пространстве России. Он также пожелал скорейшего выздоровления пострадавшим.

До этого стало известно о сотрудниках Генпрокуратуры Азербайджана в Грозном после звонка Путина Алиеву. Помимо этого, профильные службы России, Азербайджана и Казахстана взаимодействуют непосредственно на месте катастрофы

