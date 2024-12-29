Глава МВД Эстонии высказался о закрытии границы с Россией

Глава МВД Эстонии: закрытие границы с РФ не решит проблемы с безопасностью

Глава министерства внутренних дел (МВД) Эстонии Лаури Ляэнеметс заявил, что не считает закрытие границы страны с Россией необходимым шагом. Об этом сообщает телерадиокомпания ERR.

По его словам, это не решит проблемы безопасности. Ляэнеметс также отметил, что у правительства страны пока нет в планах закрывать границы с Россией.

Кроме того, быстрое закрытие границ в Нарве и Южной Эстонии, по мнению министра, окажет влияние на местных жителей.

Ранее сообщалось, что в Эстонии вынудили россиян ждать перехода границы на холоде по несколько дней, чтобы попасть на родину в праздники.

До этого МИД РФ обвинил Эстонию в создании больших очередей на границе с Россией. Официальный представитель ведомства Мария Захарова подчеркнула, что ситуация стала хуже, когда КПП «Нарва-1» стал работать по сокращенному графику по инициативе Таллина.