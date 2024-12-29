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06:30, 29 декабря 2024Мир

В Польше подняли вопрос о продаже Украине винтовок типа Grot

В парламенте Польши подняли вопрос о продаже Украине винтовок типа Grot
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Remigiusz Wilk / Wikimedia

Экс-глава Минобороны Польши, член парламента страны Мариуш Блащак поднял вопрос о возможности продажи Украине польских винтовок типа Grot. Об этом говорится в обращении Блащака к действующему главе оборонного ведомства Польши Владиславу Косиняку-Камышу. С письмом парламентария ознакомилась «Лента.ру».

«В связи с информацией о том, что украинская оружейная промышленность начала производство чешского карабина CZ Bren 2, пожалуйста, ответьте на следующий вопрос: добивалось ли Минобороны после 13 декабря 2023 года, чтобы украинские оружейные компании из группы "Укроборонпром" вступили в переговоры с Польской оружейной группой относительно закупки украинской стороной винтовок "Грот"?» — спросил он.

Ранее стало известно, что Польша передала Министерству внутренних дел (МВД) Украины непригодные к эксплуатации вертолеты Ми-8 и Bell 412-HP, которые можно использовать только как запчасти для других единиц техники.

«Получается, что, отдавая некондиционную технику, Варшава не только избавится от хлама, но получит хорошую компенсацию от Евросоюза. Украинские коррумпированные чиновники наверняка получат от Польши свои дивиденды, еще больше загоняя "незалежную" в пропасть», — сообщали источники в силовых структурах.

В марте сообщалось, что слдат Вооруженных сил Украины (ВСУ) сложил оружие и сдался в плен российским военным из-за отказавшего польского автомата Grot. Инцидент произошел в мае 2023 года. Как отметили журналисты, оружие перестало работать в самый разгар боя, из-за чего боец был вынужден поднять руки.

Впервые о проблемах в работе польских автоматических винтовок Grot стало известно в марте 2023 года. Тогда неполадки выявили во время совместных учений польского и украинского спецназа. Военные жаловались на выпадение отдельных частей автомата и низкую точность стрельбы.

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