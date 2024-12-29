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12:53, 29 декабря 2024Путешествия

В России выразили соболезнования Южной Корее в связи с авиакатастрофой

Депутат ГД Журова выразила соболезнования Южной Корее в связи с авиакатастрофой
Алена Шевченко
Алена Шевченко (Корреспондент отдела оперативной информации)

Фото: Kim Soo-hyeon / Reuters

Первый зампред комитета Госдумы по международным делам Светлана Журова выразила соболезнования Южной Корее в связи с авиакатастрофой. В беседе с «Лентой.ру» депутат выразила надежду, что спецслужбы республики разберутся в причинах произошедшего и устранят их.

«Всегда в таких случаях все страны, все здравые люди, конечно, выражают соболезнования. Хочется, чтобы меньше было катастроф, связанных особенно с техникой, с какими-то техническими средствами. Я думаю, что корейцы разберутся в причинах и устранят, чтобы по возможности такого больше не повторялось», — сказала Журова.

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Авиакатастрофа в аэропорту Муан в Южной Корее произошла в воскресенье, 29 декабря, в 9:07 утра по местному времени (3:07 мск). По предварительным данным, причиной стало столкновение с птицами.

После произошедшего все внутренние и международные рейсы в международном аэропорту Муан были отменены.

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