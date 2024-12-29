Тарасова рассказала о своем новогоднем столе

Тарасова рассказала, что на ее новогоднем столе будет оливье с курицей

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова. Ее слова приводит «Матч ТВ».

Тарасова рассказала, что на ее новогоднем столе обязательно будет оливье с курицей. «Также на второе мы делаем блинчики с мясом и голубцы», — заявила она.

Ранее Тарасова назвала двух лучших одиночников в российском фигурном катании. Она сделала выбор в пользу чемпионов России Аделии Петросян и Владислава Дикиджи.

Тарасовой было присвоено звание заслуженного тренера СССР в 1975 году. В 2008 году она вошла в Зал славы мирового фигурного катания. Среди ее учеников — олимпийские чемпионы Алексей Ягудин, Ирина Роднина и Александр Зайцев (в парном катании), Наталья Бестемьянова и Андрей Букин (в танцах на льду).