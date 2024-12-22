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14:35, 22 декабря 2024Спорт

Тарасова назвала двух сильнейших российских фигуристов в одиночном катании

Тарасова: лучшие российские одиночники в фигурном катании — Дикиджи и Петросян
Илья Костин
Илья Костин (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Алексей Филиппов / РИА Новости

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова назвала двух лучших одиночников в российском фигурном катании. Ее слова приводит Sport 24.

«Лучшая одиночница года — Аделия Петросян, а одиночник — Владислав Дикиджи. Они очень стабильно катались два сезона и по праву стали чемпионами России», — заявила Тарасова.

Петросян на состоявшемся чемпионате страны в Омске стала победительницей второй раз подряд. Дикиджи впервые выиграл первенство России, в прошлом году он был серебряным призером.

Ранее Тарасова оценила допуск российских фигуристов к отбору на Олимпиаду-2026. «Это не подарок, а так должно быть. Мне непонятно, почему так не было. Почему за это мало бились? Какая радость — допустили до Олимпийских игр. А попробовали бы не допустить, что бы у них получилось? Интересно», — отметила Тарасова.

20 декабря Международный союз конькобежцев (ISU) допустил россиян к отбору на Игры-2026, которые пройдут в итальянских городах Милан и Кортина-д'Ампеццо. В квалификационных соревнованиях смогут принять участие по одному атлету или паре в каждой дисциплине. Россияне выступят в нейтральном статусе.

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