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00:11, 30 декабря 2024Спорт

Тренер рассказал о стоимости поездки на чемпионат мира по рапиду

Тренер Мурзина Кобалия: поездка на ЧМ по рапиду в Нью-Йорк обошлась в миллион
Дарья Коршунова
Дарья Коршунова (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Bulkin Sergey / news.ru / Global Look Press

Михаил Кобалия, тренер российского шахматиста Володара Мурзина, рассказал о поездке в Нью-Йорк (США) на чемпионат мира по рапиду. Его слова приводит «Чемпионат».

Кобалия заявил, что поездка на ЧМ обошлась примерно в миллион рублей. «Это же Нью-Йорк, да еще и перед Новым годом. Только проживание стоит от 400 долларов в сутки без питания. А надо было заранее приехать, чтобы акклиматизацию пройти. Мы приехали за три дня. Расходы просто безумные», — поделился он.

На этом турнире Мурзин стал чемпионом мира по рапиду. По итогам 13 партий 18-летний спортсмен набрал десять очков.

С февраля 2022 года россияне и белорусы участвуют в турнирах под эгидой Международной федерации шахмат (ФИДЕ) в нейтральном статусе.

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