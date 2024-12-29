18-летний российский шахматист выиграл чемпионат мира по рапиду

Российский шахматист Володар Мурзин выиграл чемпионат мира по рапиду на турнире, прошедшем в американском Нью-Йорке. Результаты доступны на сайте Международной шахматной федерации (FIDE).
По итогам 13 партий 18-летний спортсмен набрал десять очков. Он обошел соотечественников Александра Грищука и Яна Непомнящего, которые заняли второе и третье место соответственно.
В текущем рейтинге FIDE Мурзин занимает 64-е место. Он получил звание гроссмейстера в 2022 году.
FIDE разрешила российским и белорусским шахматистам выступать на международных соревнованиях под нейтральным флагом.