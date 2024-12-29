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21:44, 29 декабря 2024Мир

В МИД оценили блокировку Telegram-каналов российских СМИ

В МИД РФ назвали назвали блокировку Telegram-каналов российских СМИ зачисткой
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Shatokhina Natalia / Global Look Press

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала блокировку Telegram-каналов российских СМИ очередным актом политической цензуры. Об этом сообщает РИА Новости.

В ведомстве назвали блокировку очередным продолжением «зачистки информпространства от неугодных». Захарова также отметила, что на Западе не разъясняют сути якобы нарушений со стороны российских медиа.

При этом Москва оставляет за собой право симметрично ответить на блокировку Telegram-каналов российских СМИ в странах Запада, добавила представитель МИД.

Ранее Telegram-канал информационного агентства «РИА Новости» заблокировали в нескольких европейских странах.

До этого соцсеть TikTok заблокировала аккаунт «РИА Новости» из-за санкций США в отношении российских медиа. Кроме того, все ролики издания пропали из поиска в соцсети.

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