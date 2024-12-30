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21:00, 30 декабря 2024Спорт

Главный тренер ПАОКа получил дисквалификацию за попытку подраться с фанатами соперников

Тренер ПАОКа Луческу дисквалифицирован за попытку драки с фанатами соперников
Илья Костин
Илья Костин (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Alexandros Avramidis / Reuters

Главный тренер греческого клуба ПАОК Рэзван Луческу получил дисквалифицию за попытку подраться с фанатами соперников. Об этом сообщается на официальном сайте клуба.

«Дисциплинарный комитет, став образцом персональных нападок, пытается уничтожить ПАОК, отстраняя главного тренера от участия в матчах почти до конца сезона», — сказано в заявлении клуба из Салоников.

18 декабря после матча ПАОК - АЕК в 1/4 финала Кубка Греции фанаты АЕКа подошли к автобусу ПАОКа и начала провоцировать сидящих внутри спортсменов и тренеров, показывая майку своего клуба образца шестилетней давности. Тогда АЕК стал чемпионом страны, а представители ПАОКа заявляли, что титул у них украли.

Главный тренер ПАОК Рэзван Луческу и члены его штаба выбежали из автобуса и попытались вступить в драку с фанатами АЕКА, в дело пришлось вмешиваться полиции. В результате Луческу и его помощники Пантелис Константинидис, Георгиос Цанакис, Георгиос Теодоридис и Афанасиос Капулас получили по четыре месяца дисквалификации. Каждый из них был оштрафован на 15 тысяч евро, ПАОК должен выплатить еще 30 тысяч евро.

В составе ПАОКа сейчас выступают два российских футболиста — Федор Чалов и Магомед Оздоев. 12 декабря гол Чалова помог команде из Салоников разгромить венгерский «Ференцварош» в матче шестого тура общего этапа Лиги Европы. Встреча прошла в завершилась со счетом 5:0 в пользу греческого клуба.

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