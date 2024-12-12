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22:49, 12 декабря 2024Спорт

Гол Чалова помог ПАОК разгромить «Ференцварош» в Лиге Европы

Гол Федора Чалова помог ПАОК разгромить «Ференцварош» в Лиге Европы
Алексей Гусев
Алексей Гусев (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Alexandros Avramidis / Reuters

Греческий ПАОК на своем поле разгромил венгерский «Ференцварош» в матче шестого тура общего этапа Лиги Европы. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча прошла в четверг, 12 декабря, и завершилась со счетом 5:0 в пользу хозяев. Победить грекам помог гол российского форварда Федора Чалова. Также в составе команды отличились Тайсон, Брэндон Томас, Андрия Живкович и Кирилл Десподов.

ПАОК набрал семь очков и вышел на 19-е место в турнирной таблице. В активе «Ференцвароша» девять очков, команда занимает 14-ю позицию.

Чалов забил второй гол в нынешнем розыгрыше Лиге Европы. 28 ноября он отличился в игре с латвийским РФШ (2:0).

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