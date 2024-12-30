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00:20, 30 декабря 2024Мир

Лавров назвал причину падения власти Асада в Сирии

Лавров: власти в Сирии не смогли справиться с социальным напряжением
Сергей Грехов (Ночной линейный редактор)
Сергей Лавров

Сергей Лавров. Фото: Sergey Petrov / News.ru / Globallookpress.com

Власть в Сирии во главе с президентом Башаром Асадом не смогла «удовлетворить базовые потребности населения в условиях затянувшегося гражданского конфликта», заявил в интервью ТАСС глава МИД России Сергей Лавров.

Дипломат возложил часть вины за это на США, которые «фактически оккупировали наиболее богатый ресурсами северо-восточный регион Сирии, а также оказывали серьезное санкционное давление на Дамаск во главе коалиции своих сателлитов». Вместе с этим Лавров отметил, что власти в Сирии «не удалось наладить конструктивный диалог с оппонентами и влиятельными региональными соседями с целью запуска полноценного политического процесса».

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«В этой ситуации власти были вынуждены идти на непопулярные меры, в частности, снижение или отмену субсидий на социально значимые товары и услуги. В обществе росли протестные настроения, неуклонно снижался уровень поддержки правительства гражданами», — резюмировал он.

Ранее Лавров подчеркнул, что Сирия является суверенной страной, которая имеет право на пересмотр международных соглашений. Однако он отметил, что каких-либо обращений к России по отказу от военного присутствия в арабской республике не поступало.

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