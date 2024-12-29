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07:01, 29 декабря 2024Мир

Лавров раскрыл детали переговоров с властями Сирии о военном присутствии России

Лавров: Россия имеет большой перечень тем для переговоров по базам в Сирии
Максим Габриелян (редактор отдела «Мир»)

Фото: МИД РФ / Globallookpress.com

Москва имеет большой перечень тем для переговоров по военным базам с новым руководством Сирии. Об этом заявил глава МИД России Сергей Лавров в интервью «Россия сегодня», передает РИА Новости.

«Несомненно, произошедшая смена власти и изменение положения дел "на земле" вносят определенные корректировки в отношении российского военного присутствия в Сирии. Речь идет не только о сохранении наших баз или опорных пунктов, но и об условиях их функционирования, содержания и обеспечения, взаимодействия с местной стороной. Данные темы могли бы стать предметом переговоров с новым сирийским руководством», — рассказал дипломат.

Лавров также подчеркнул, что Сирия является суверенной страной, которая имеет право на пересмотр международных соглашений. Однако он подчеркнул, что каких-либо обращений к России по отказу от военного присутствия в арабской республике не поступало.

Ранее стало известно, что новые власти Сирии не хотят разрывать соглашение с Россией о военных базах в провинции Латакия. Также уточняется, что Москва и Дамаск на данный момент времени ведут переговоры о численности постоянного российского контингента в регионе. Кроме того, стороны прорабатывают условия, при которых договор не может быть расторгнут.

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