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00:33, 30 декабря 2024Мир

Лавров указал на опасную черту в конфронтации Ирана и Израиля

Лавров заявил, что конфронтация Ирана и Израиля подошла к опасной черте
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Global Look Press / Henadz Zhinkov

Глава МИД России Сергей Лавров в интервью ТАСС заявил, что конфронтация Ирана и Израиля подошла к опасной черте.

По словам министра, США, стремясь сохранить свое влияние на Ближнем Востоке, активно вмешивались во внутренние дела арабских государств. «С последствиями авантюр США и их сателлитов до сих пор борются народы Ирака и Ливии», — подчеркнул Лавров.

Кроме того, Вашингтон хочет играть единоличную посредническую роль в палестино-израильском конфликте. Совокупность этих факторов и привела к дестабилизации военно-политической обстановки на Ближнем Востоке в октябре 2023 года, отметил министр.

«С тех пор "дуга насилия" из зоны палестино-израильского конфликта протянулась до Ливана и акватории Красного моря. К опасной черте подошла ирано-израильская конфронтации», — заключил Лавров.

Ранее издание The New York Times сообщило, что США боятся повторения сценария Афганистана в Сирии и стараются избежать развития похожей ситуации. Взаимодействуя с новыми властями Сирии, американские чиновники помнят о болезненном эпизоде для США — перехода власти в Афганистане под контроль движения «Талибан» (террористическая организация, запрещена в РФ).

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