Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
16:17, 30 декабря 2024Мир

Маск назвал Зеленского чемпионом за «одно из величайших ограблений» США

Маск: Зеленский стал чемпионом всех времен за одно из величайших ограблений США
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Benoit Tessier / Reuters

Американский бизнесмен и основатель космической компании SpaceX Илон Маск назвал президента Украины Владимира Зеленского «чемпионом всех времен». Об этом он написал в соцсети X, тем самым прокомментировав сообщение о выделении США помощи для Украины в размере 2,5 миллиарда долларов.

«Чемпион всех времен», — подчеркивает Маск. Зеленский, по мнению американского бизнесмена, достоин такого звания за «одно из величайших денежных ограблений» США.

Ранее в понедельник, 30 декабря, президент США Джо Байден объявил о выделении Украине почти 2,5 миллиарда долларов военной помощи. Также американский лидер добавил, что Пентагон находится «в процессе передачи» Украине сотен тысяч артиллерийских боеприпасов и ракет. Associated Press со ссылкой на американских чиновников писало, что новый пакет помощи должен включать в себя боеприпасы, в том числе для систем NASAMS и ПВО Hawk.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      ВСУ попытались ударить по нефтепроводу «Дружба» после визита Фицо в Москву. Что известно о последствиях атаки?

      Дрон ВСУ атаковал больницу в Херсонской области

      В Германии оценили попытки Трампа установить мир на Украине

      Маск назвал Зеленского чемпионом за «одно из величайших ограблений» США

      В Венгрии рассказали о новых влиятельных сторонниках мира на Украине

      Бывшего президента Грузии лишили госохраны

      Жители Тверской области потребовали убрать памятник из-за ошибки в названии города

      Бывший защитник «Сочи» назвал хренью слова Роналду о французском футболе

      В Молдавии пообещали жителям Приднестровья гуманитарную помощь из-за остановки подачи газа

      Захарова ответила на планы Польши о дороге для переброски войск к границе с Россией

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше