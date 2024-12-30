Маск назвал Зеленского чемпионом за «одно из величайших ограблений» США

Маск: Зеленский стал чемпионом всех времен за одно из величайших ограблений США

Американский бизнесмен и основатель космической компании SpaceX Илон Маск назвал президента Украины Владимира Зеленского «чемпионом всех времен». Об этом он написал в соцсети X, тем самым прокомментировав сообщение о выделении США помощи для Украины в размере 2,5 миллиарда долларов.

«Чемпион всех времен», — подчеркивает Маск. Зеленский, по мнению американского бизнесмена, достоин такого звания за «одно из величайших денежных ограблений» США.

Ранее в понедельник, 30 декабря, президент США Джо Байден объявил о выделении Украине почти 2,5 миллиарда долларов военной помощи. Также американский лидер добавил, что Пентагон находится «в процессе передачи» Украине сотен тысяч артиллерийских боеприпасов и ракет. Associated Press со ссылкой на американских чиновников писало, что новый пакет помощи должен включать в себя боеприпасы, в том числе для систем NASAMS и ПВО Hawk.