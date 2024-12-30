Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
23:18, 30 декабря 2024Россия

Раскрыты повреждения в пострадавшем от ракетной атаки ВСУ Льгове

Хинштейн: в Льгове после ракетной атаки ВСУ серьезно поврежден жилой дом
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Кадр: Telegram-канал Александра Хинштейна

В Льгове Курской области после ракетной атаки со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) серьезно поврежден жилой дом. Об этом в своем Telegram-канале сообщил исполняющий обязанности губернатора региона Александр Хинштейн.

Политик выехал в район удара. Он выяснил, что серьезные повреждения получил один восьмиквартирный двухэтажный дом. Жильцам предложили переночевать в пункте временного размещения, однако те предпочли расселиться по родственникам.

Хинштейн поручил главе города связаться с жителями и обеспечить их продуктами, лекарствами, средствами гигиены, вещами первой необходимости.

Аварийные и коммунальные службы уже затянули пленкой выбитые стекла, в течение нескольких дней будут установлены новые окна. «Заверяю, что ни один житель Курской области не останется один на один со своими проблемами», — резюмировал врио губернатора.

ВСУ нанесли удар по Льгову вечером 30 декабря. До этого сообщалось, что над Курской областью были сбиты четыре ракеты ВСУ. Информацию о пострадавших Оперативный штаб региона также не привел.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Минобороны показало кадры возвращения бойцов ВС России из плена

      Моргенштерн рассказал о рехабе и худшем годе в своей жизни

      Ученые рассказали об опасности одиночества для сердца

      В российском регионе начались поиски троих штурмовиков-дезертиров

      В российском регионе 14 человек попали в больницу после обеда

      В российском городе временно отключили газоснабжение после атаки ВСУ

      В Евросоюзе заявили о готовности к остановке транзита газа через Украину

      Раскрыты повреждения в пострадавшем от ракетной атаки ВСУ Льгове

      В российском регионе сбили украинский беспилотник

      Зеленский уволил объявленного в России в розыск замглавы своего офиса

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше