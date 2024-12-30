Раскрыты повреждения в пострадавшем от ракетной атаки ВСУ Льгове

Хинштейн: в Льгове после ракетной атаки ВСУ серьезно поврежден жилой дом

В Льгове Курской области после ракетной атаки со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) серьезно поврежден жилой дом. Об этом в своем Telegram-канале сообщил исполняющий обязанности губернатора региона Александр Хинштейн.

Политик выехал в район удара. Он выяснил, что серьезные повреждения получил один восьмиквартирный двухэтажный дом. Жильцам предложили переночевать в пункте временного размещения, однако те предпочли расселиться по родственникам.

Хинштейн поручил главе города связаться с жителями и обеспечить их продуктами, лекарствами, средствами гигиены, вещами первой необходимости.

Аварийные и коммунальные службы уже затянули пленкой выбитые стекла, в течение нескольких дней будут установлены новые окна. «Заверяю, что ни один житель Курской области не останется один на один со своими проблемами», — резюмировал врио губернатора.

ВСУ нанесли удар по Льгову вечером 30 декабря. До этого сообщалось, что над Курской областью были сбиты четыре ракеты ВСУ. Информацию о пострадавших Оперативный штаб региона также не привел.