Российский гроссмейстер сравнил зарплаты шахматистов и футболистов

Гроссмейстер Карякин: cмешно сравнивать зарплаты футболистов и шахматистов

Российский гроссмейстер Сергей Карякин сравнил зарплаты шахматистов и футболистов. Об этом он рассказал в интервью RuTube-каналу «Долгов».

«Не должно быть такой большой разницы между финансовыми заработками какого-нибудь запасного футболиста, который получает в разы больше нескольких вместе взятых шахматистов», — заявил Карякин. Он добавил, что успехи футболистов и шахматистов из России смешно даже сравнивать.

Также Карякин дал свою оценку переходу российского шахматиста Никиты Витюгова под флаг Великобритании в 2023 году. «Ты уехал к врагам и выступаешь за те страны, которые нас ненавидят, вот как это вообще возможно», — отметил Карякин.

Ранее Карякин стал сенатором от Крыма. Он будет представлять данный субъект в Совете Федерации.