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18:13, 12 сентября 2024Россия

Шахматист Карякин стал сенатором от Крыма

Шахматист Карякин стал сенатором Совета Федерации от Крыма

Фото: Komsomolskaya Pravda / Globallookpress.com

Шахматист Сергей Карякин стал сенатором и будет представлять Крым в Совете Федерации, сообщает РИА Новости.

Его утвердил 12 сентября Госсовет Крыма. В свою очередь, свои полномочия сенаторов от республики сложили Ольга Ковитиди и Сергей Цеков. Гроссмейстера предложили назначить на пост сенатора от Крыма в июле.

В мае Карякина исключили из рейтинга ФИДЕ. Он назвал это техническим моментом. «У меня не было международных партий в этот период. Нужно сыграть одну партию, чтобы снова оказаться в рейтинге. Есть ли цель вернуться в рейтинг? Я не обращаю внимания на него», — заявил спортсмен.

В феврале Карякин рассказал о поступающих ему угрозах после начала спецоперации. В июне прошлого года шахматист устроил мастер-класс для бойцов, участвующих в СВО. Он сыграл несколько шахматных партий в одном из передовых районов.

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      Антон Похиляк
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