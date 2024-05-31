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21:19, 31 мая 2024Спорт

Карякин отреагировал на исключение из рейтинга ФИДЕ

Сергей Карякин назвал исключение из рейтинга ФИДЕ техническим моментом
СюжетСпециальная военная операция (СВО) на Украине

Фото: STANLEY CHEAH / Reuters

Российский шахматист Андрей Карякин отреагировал на исключение из рейтинга Международной шахматной федерации (ФИДЕ). Его слова приводит «Матч ТВ».

Он назвал это техническим моментом. «У меня не было международных партий в этот период. Нужно сыграть одну партию, чтобы снова оказаться в рейтинге. Есть ли цель вернуться в рейтинг? Я не обращаю внимания на него», — заявил спортсмен.

Об исключении Карякина из рейтинга ФИДЕ за июнь стало известно ранее в пятницу, 31 мая. В мае он занимал в списке 12-е место.

В феврале Карякин рассказал о поступающих ему угрозах после начала специальной военной операции на Украине. В июне прошлого года он устроил мастер-класс для бойцов, участвующих в СВО. Он сыграл несколько шахматных партий в одном из передовых районов.

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      Алексей Гусев
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