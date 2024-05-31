Карякин отреагировал на исключение из рейтинга ФИДЕ

Сергей Карякин назвал исключение из рейтинга ФИДЕ техническим моментом

Российский шахматист Андрей Карякин отреагировал на исключение из рейтинга Международной шахматной федерации (ФИДЕ). Его слова приводит «Матч ТВ».

Он назвал это техническим моментом. «У меня не было международных партий в этот период. Нужно сыграть одну партию, чтобы снова оказаться в рейтинге. Есть ли цель вернуться в рейтинг? Я не обращаю внимания на него», — заявил спортсмен.

Об исключении Карякина из рейтинга ФИДЕ за июнь стало известно ранее в пятницу, 31 мая. В мае он занимал в списке 12-е место.

В феврале Карякин рассказал о поступающих ему угрозах после начала специальной военной операции на Украине. В июне прошлого года он устроил мастер-класс для бойцов, участвующих в СВО. Он сыграл несколько шахматных партий в одном из передовых районов.