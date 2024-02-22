Спорт
ВсеФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоОлимпиадаЗОЖ и фитнес
Ренн
Сегодня
20:45 (Мск)
Милан
Лига Европы|1/16 финала. 2-й матч
Карабах
Сегодня
20:45 (Мск)
Брага
Лига Европы|1/16 финала. 2-й матч
Лудогорец
Сегодня
20:45 (Мск)
Серветт
Лига конференций|1/16 финала. 2-й матч
Будё-Глимт
Сегодня
20:45 (Мск)
Аякс
Лига конференций|1/16 финала. 2-й матч
Фрайбург
Сегодня
20:45 (Мск)
Ланс
Лига Европы|1/16 финала. 2-й матч
Динамо З
Сегодня
20:45 (Мск)
Бетис
Лига конференций|1/16 финала. 2-й матч
Спарта П
Сегодня
23:00 (Мск)
Галатасарай
Лига Европы|1/16 финала. 2-й матч
15:43, 22 февраля 2024Спорт

Карякин рассказал о поступающих ему угрозах

Шахматист Сергей Карякин рассказал о поступающих ему угрозах после начала СВО
СюжетСпециальная военная операция (СВО) на Украине

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

Российский гроссмейстер Сергей Карякин рассказал о поступающих ему угрозах после начала специальной военной операции (СВО) на Украине. Его слова приводит KP.RU.

Шахматист заявил, что в самом начале спецоперации получал угрозы каждый день. «Были прямые угрозы жизни мне и моей семье. Это было не очень приятно», — подчеркнул он.

В июне 2023 года Карякин устроил мастер-класс для бойцов, участвующих в СВО. Он сыграл несколько шахматных партий в одном из передовых районов.

В марте 2022 года комиссия по этике и дисциплине Международная шахматная федерация дисквалифицировала Карякина на шесть месяцев. Решение было принято после публичных выступлений гроссмейстера в поддержу спецоперации ВС РФ на территории Украины. Позже его допустили до участия в международных турнирах в нейтральном статусе, однако шахматист отказался принимать это условие.

Что думаешь? Оцени!
      Андрей Стрельцов
      Обсудить
      Последние новости

      Франция обвинила Россию в агрессии. Что напугало Париж?

      Платежную систему Киви Банка убрали из реестра ЦБ

      В Белом доме подсчитали количество нападений пса Байдена на секретных агентов

      Глава российской таможни пожаловался на поведение коллег из Эстонии и Латвии

      В ДНР отреагировали на передачу Украине F-16

      Работник российского аэропорта выкрал из дорожной сумки пассажира iPhone

      В Госдуме резко высказались о возможном визите Ивлеевой в новые регионы

      В подконтрольном Киеву Херсоне раздались взрывы

      Против экс-главы Минздрава российского региона снова возбудили дело

      Популярный комик раскрыл отношение к КВН

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше