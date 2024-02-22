Шахматист Сергей Карякин рассказал о поступающих ему угрозах после начала СВО

Российский гроссмейстер Сергей Карякин рассказал о поступающих ему угрозах после начала специальной военной операции (СВО) на Украине. Его слова приводит KP.RU.

Шахматист заявил, что в самом начале спецоперации получал угрозы каждый день. «Были прямые угрозы жизни мне и моей семье. Это было не очень приятно», — подчеркнул он.

В июне 2023 года Карякин устроил мастер-класс для бойцов, участвующих в СВО. Он сыграл несколько шахматных партий в одном из передовых районов.

В марте 2022 года комиссия по этике и дисциплине Международная шахматная федерация дисквалифицировала Карякина на шесть месяцев. Решение было принято после публичных выступлений гроссмейстера в поддержу спецоперации ВС РФ на территории Украины. Позже его допустили до участия в международных турнирах в нейтральном статусе, однако шахматист отказался принимать это условие.