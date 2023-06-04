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06:03, 4 июня 2023Спорт

Гроссмейстер приехал в зону СВО и сыграл в шахматы с бойцами на передовой

Гроссмейстер Карякин приехал в зону СВО и сыграл в шахматы с бойцами на передовой
СюжетСпециальная военная операция на Украине

Кадр: Минобороны России

Российский гроссмейстер Сергей Карякин устроил мастер-класс для бойцов, участвующих в специальной военной операции на Украине. Об этом сообщило Минобороны России.

Он сыграл несколько шахматных партий в одном из передовых районов СВО. Его соперниками стали военнослужащие Центрального военного округа. После мастер-класса Карякин выразил уверенность в скорейшей победе над противником.

2 июня стало известно, что Карякин отказался играть на Кубке мира без флага и гимна своей страны, несмотря на приглашение Международной шахматной федерации (FIDE). Шахматист отметил, что Кубок мира — его любимый турнир, на котором он неоднократно выступал. Однако в предстоящем турнире, по словам Карякина, он не сможет «представлять свою страну, играть под своим флагом и в случае успешного выступления услышать гимн России».

В марте 2022 года комиссия по этике и дисциплине ФИДЕ дисквалифицировала Карякина на шесть месяцев. Решение было принято после публичных выступлений гроссмейстера в поддержу спецоперации ВС РФ на территории Украины. Позднее его допустили до участия в международных турнирах в нейтральном статусе, однако шахматист отказался принимать это условие.

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    Марина Совина
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