Российского вратаря признали первой звездой дня в НХЛ

Голкипер «Вегаса» Илья Самсонов стал первой звездой дня в НХЛ

Российский вратарь клуба «Вегас Голден Найтс» Илья Самсонов признан первой звездой дня в Национальной хоккейной лиге (НХЛ). Об этом сообщается на сайте НХЛ.

Самсонов не пропустил ни одной шайбы в матче регулярного чемпионата против «Калгари», в котором «Вегас» одержал победу со счетом 3:0. 27-летний российский голкипер отразил 31 бросок.

Этот матч стал первым сухим для Самсонова в составе «Вегаса» и 14-м за карьеру в НХЛ. До обмена в «Вегас» россиянин выступал за «Торонто Мэйпл Лифс».

Ранее российский вратарь «Каролины Харрикейнс» Петр Кочетков сделал две голевые передачи в матче с «Нью-Йорк Рейнджерс». Он стал вторым голкипером в истории клуба, кому удалось сделать два результативных действия в одном поединке.