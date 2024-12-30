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17:44, 30 декабря 2024Мир

Шансы Трампа купить Гренландию оценили

Политолог Топорнин назвал практически нулевыми шансы Трампа купить Гренландию
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Hannibal Hanschke / Reuters

Шансы избранного президента США Дональда Трампа купить Гренландию у Дании практически равны нулю, считает доцент кафедры европейского права МГИМО, директор Центра европейской информации Николай Топорнин. В разговоре с «Лентой.ру» он оценил перспективы приобретения этого острова Вашингтоном.

«Шансы всегда есть с учетом позиции другой стороны, потому что есть продавец и есть покупатель. В данном случае Гренландия относится к компетенции Дании, у Гренландии своеобразный статус, но чисто юридически она входит в состав Датского королевства. Если Трамп хочет купить Гренландию, то он должен по меньшей мере вступить в переговоры с руководством Дании. Дания уже отреагировала на такие заявления Трампа в печати и говорила о том, что она вообще не рассматривает вопрос продажи Гренландии кому бы то ни было, в том числе США», — сказал политолог.

На мой взгляд, шансы Трампа взять и купить Гренландию практически равны нулю, тем более что во время первого своего срока он говорил примерно о такой же сделке. Я считаю, что это стандартные популистские высказывания Трампа, которые подчеркивают его такую неординарную личность, в том числе как политика

Николай Топорнинполитолог

В интервью телеканалу Fox News экс-советник Дональда Трампа по национальной безопасности Роберт О'Брайен объяснил его желание купить Гренландию. По его словам, эта территория будет приобретать все большее значение в будущей борьбе за Арктику по мере изменения климата в ближайшие годы.

Сам новоизбранный президент США неоднократно заявлял о планах получить контроль над Гренландией, купив ее у Дании.

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