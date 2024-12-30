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10:15, 30 декабря 2024Мир

Желание Трампа «купить» Гренландию объяснили

О'Брайен объяснил желание Трампа «купить» Гренландию борьбой с Россией
Мария Винар

Фото: Cheney Orr / Reuters

Экс-советник избранного президента США Дональда Трампа по национальной безопасности Роберт О'Брайен объяснил желание политика «купить» Гренландию. Его комментарий приводит телеканал Fox News.

По его мнению, остров, который являются частью Королевства Дания, будет приобретать все большее значение в будущей борьбе за Арктику по мере изменения климата в ближайшие годы. В связи с этим, как считает О'Брайен, если Дания не может защитить остров, то это придется сделать США не бесплатно.

«Русские и китайцы повсюду в Арктике. Дания сейчас находится на передовой войны против России и Китая. Поэтому она должна защищать Гренландию», — заявил собеседник телеканала.

Ранее Трамп сообщил в соцсетях, что «в целях национальной безопасности и свободы во всем мире Соединенные Штаты Америки считают контроль над Гренландией абсолютной необходимостью». До этого с призывом «купить» Гренландию к республиканцу обратился бывший глава аппарата Совета национальной безопасности Белого дома Александр Грэй.

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