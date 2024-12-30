Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
11:19, 30 декабря 2024Мир

В МИД объяснили полет российского спецборта в США

Захарова: полет спецборта из РФ в США является очередной ротацией дипломатов
Анастасия Алимпиева
Анастасия Алимпиева (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Roman Naumov / Globallookpress.com

Полет спецборта из специального летного отряда «Россия» в США является очередной ротацией дипломатов. Так появившиеся в ранее в СМИ данные о том, что спецборт РФ два дня провел Соединенных Штатах, в беседе с РИА Новости прокомментировала официальный представитель российского МИД Мария Захарова.

В ночь на понедельник, 30 декабря, издание Baza сообщило, что российский спецборт Ил-96, на котором летают первые лица страны, два дня провел в США. Так, самолет вылетел из столицы РФ 25 декабря. На следующий день он отправился из Санкт-Петербурга в Нью-Йорк. Далее оттуда он направился в Вашингтон, после чего снова оказался в Нью-Йорке и спустя некоторое время — вылетел в Москву.

О том, кто находился на борту самолета, не сообщается, однако известно, что в свое время на нем летали экс-президент России Дмитрий Медведев, глава МИД Сергей Лавров и глава СВР Сергей Нарышкин.

До этого Лавров рассказывал, что дважды за границей столкнулся с проблемой заправки самолета специального летного отряда «Россия».

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      «Год назад жизнь разделилась на до и после». Гладков почтил память жертв обстрела Белгорода в годовщину трагедии

      Российского вратаря признали первой звездой дня в НХЛ

      Еще одна израильская компания приостановила полеты в Россию

      Туркменская авиакомпания запустила продажу билетов на альтернативный рейс из Москвы

      Известная телеведущая отсудила почти 600 тысяч рублей за фото семилетней давности

      В МИД объяснили полет российского спецборта в США

      В Британии одной фразой охарактеризовали Россию

      В России высказались о влиянии Картера на отношения Москвы и Вашингтона

      Таиланд стал страной-партнером БРИКС

      Сальдо заявил о полной интеграции Херсонской области в Россию

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше