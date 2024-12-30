В МИД объяснили полет российского спецборта в США

Захарова: полет спецборта из РФ в США является очередной ротацией дипломатов

Полет спецборта из специального летного отряда «Россия» в США является очередной ротацией дипломатов. Так появившиеся в ранее в СМИ данные о том, что спецборт РФ два дня провел Соединенных Штатах, в беседе с РИА Новости прокомментировала официальный представитель российского МИД Мария Захарова.

В ночь на понедельник, 30 декабря, издание Baza сообщило, что российский спецборт Ил-96, на котором летают первые лица страны, два дня провел в США. Так, самолет вылетел из столицы РФ 25 декабря. На следующий день он отправился из Санкт-Петербурга в Нью-Йорк. Далее оттуда он направился в Вашингтон, после чего снова оказался в Нью-Йорке и спустя некоторое время — вылетел в Москву.

О том, кто находился на борту самолета, не сообщается, однако известно, что в свое время на нем летали экс-президент России Дмитрий Медведев, глава МИД Сергей Лавров и глава СВР Сергей Нарышкин.

До этого Лавров рассказывал, что дважды за границей столкнулся с проблемой заправки самолета специального летного отряда «Россия».