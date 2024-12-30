В МИД России призвали осудить атаку ВСУ по больнице в Херсонской области

Россия призывает все страны осудить атаку, совершенную Вооруженными силами Украины (ВСУ) по больнице в Алешках Херсонской области. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, передает РИА Новости.
«РФ призывает все страны решительно осудить жестокий теракт Киева в отношении больницы в Херсонской области», — подчеркнула она.
По словам Марии Захаровой, этими действиями украинские власти в очередной раз показали свою «бесчеловечную нацистскую сущность». В то же время организаторы и исполнители атаки понесут заслуженное наказание, добавила официальный представитель МИД России.
Беспилотник ВСУ атаковал больницу в Алешках сегодня днем. По сообщению губернатора Херсонской области Владимира Сальдо, дрон попал в кабинет главного врача учреждения.