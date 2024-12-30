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20:01, 30 декабря 2024Бывший СССР

В МИД России призвали осудить атаку ВСУ по больнице в Херсонской области

Захарова: Россия призвала осудить атаку ВСУ по больнице в Херсонской области
Дмитрий Попов
Дмитрий Попов (корреспондент отдела «Мир»)

Фото5 Oleg Petrasiuk/Press Service of the 24th King Danylo Separate Mechanized Brigade of the Ukrainian Armed Forces/ Reuters

Россия призывает все страны осудить атаку, совершенную Вооруженными силами Украины (ВСУ) по больнице в Алешках Херсонской области. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, передает РИА Новости.

«РФ призывает все страны решительно осудить жестокий теракт Киева в отношении больницы в Херсонской области», — подчеркнула она.

По словам Марии Захаровой, этими действиями украинские власти в очередной раз показали свою «бесчеловечную нацистскую сущность». В то же время организаторы и исполнители атаки понесут заслуженное наказание, добавила официальный представитель МИД России.

Беспилотник ВСУ атаковал больницу в Алешках сегодня днем. По сообщению губернатора Херсонской области Владимира Сальдо, дрон попал в кабинет главного врача учреждения.

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