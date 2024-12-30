В Молдавии пообещали жителям Приднестровья гуманитарную помощь из-за остановки подачи газа

Санду пообещала Приднестровью гуманитарную помощь из-за остановки поставки газа

Жители Приднестровья будут обеспечены газом в отопительный сезон, так как западные доноры Молдавии окажут им гуманитарную помощь. Об этом сообщила президент страны Майя Санду после совещания с премьер-министром Дарином Речаном и ответственным за приднестровскую проблематику вице-премьером Олегом Серебряном, пишет ТАСС.

Санду пообещала, что людям в Приднестровье не придется зимовать в холоде из-за остановки подачи российского газа. По ее словам, правительство страны вместе с партнерами подготовило план по оказанию гуманитарной помощи жителям левого берега Днестра.

При этом Санду подчеркнула, что жители правого берега Днестра обеспечены природным газом на весь отопительный сезон, меры по обеспечению бесперебойного электроснабжения уже принимаются.

Ранее ПАО «Газпром» анонсировало прекращение поставок газа в Молдавию с начала 2025 года из-за регулярного неисполнения контрагентом платежных обязательств и отказа урегулировать задолженность. Ограничение поставок до нуля кубометров в сутки холдинг вводит с восьми часов утра 1 января.

В ответ премьер-министр Молдавии Дорин Речан заявил, что правительство не признает задолженность перед «Газпромом» за поставленное топливо, и пригрозил России международным арбитражем из-за остановки поставок газа в республику.