Экс-посол Британии в РФ Прауд: Зеленский — часть, а не решение проблемы Украины

Президента Украины Владимира Зеленского посчитали не решением, а частью украинской проблемы. Так украинского лидера назвал бывший посол Великобритании в России Ян Прауд в статье для издания Responsible Statescraft.

«Зеленский может быть частью проблемы, а не решения в украинском урегулировании», — указал он.

По словам дипломата, заявления президента Зеленского выглядят все более эгоистичными и в действительности не помогают Украине, не ставят ее в более выигрышную позицию. При этом Ян Прауд посоветовал будущему спецпосланнику США по Украине Киту Келлогу позаботиться о подготовке в стране новых президентских выборов.

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров порекомендовал Киту Келлогу разобраться в первопричинах украинского конфликта. При этом глава российского МИД выразил надежду, что администрация Дональда Трампа сможет вникнуть в суть кризиса.