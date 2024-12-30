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20:04, 30 декабря 2024Мир

Зеленского назвали частью украинской проблемы

Экс-посол Британии в РФ Прауд: Зеленский — часть, а не решение проблемы Украины
Дмитрий Попов
Дмитрий Попов (корреспондент отдела «Мир»)
СюжетПрезидентские выборы в США

Фото: Ukrainian Presidential Press Service / Reuters

Президента Украины Владимира Зеленского посчитали не решением, а частью украинской проблемы. Так украинского лидера назвал бывший посол Великобритании в России Ян Прауд в статье для издания Responsible Statescraft.

«Зеленский может быть частью проблемы, а не решения в украинском урегулировании», — указал он.

По словам дипломата, заявления президента Зеленского выглядят все более эгоистичными и в действительности не помогают Украине, не ставят ее в более выигрышную позицию. При этом Ян Прауд посоветовал будущему спецпосланнику США по Украине Киту Келлогу позаботиться о подготовке в стране новых президентских выборов.

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров порекомендовал Киту Келлогу разобраться в первопричинах украинского конфликта. При этом глава российского МИД выразил надежду, что администрация Дональда Трампа сможет вникнуть в суть кризиса.

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