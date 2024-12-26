Лавров призвал спецпосланника Трампа разобраться в первопричинах конфликта на Украине

Лавров: Келлогу нужно разобраться в первопричинах конфликта на Украине

Спецпосланнику избранного президента США Дональда Трампа Киту Келлогу нужно разобраться в первопричинах конфликта на Украине. Об этом заявил глава МИД России Сергей Лавров на пресс-конференции с российскими и зарубежными СМИ, трансляция которой проходит в Telegram-канале внешнеполитического ведомства.

«Спецпредставитель по Украине Келлог заявил о том, что была попытка России и Украины в рамках минского процесса, которая провалилась (...) На самом деле господину Келлогу еще предстоит погрузиться в первопричины украинского кризиса. Это была не попытка, а подписанные документы, в том числе лидерами Франции и Германии», — отметил дипломат.

Лавров выразил надежду, что администрация Трампа и спецпосланник Келлог вникнут в суть украинского кризиса. Он добавил, что Россия «всегда готова к консультациям» по этому вопросу для прояснения своей позиции.

24 декабря Келлог заявил, что минские соглашения «с треском провалились», поэтому Трамп не допустит повторения этой ситуации. По его словам, новый глава Белого дома хочет добиться договоренностей между Россией и Украиной, которые обеспечат справедливый и долгосрочный мир.