Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
11:16, 26 декабря 2024Мир

Лавров призвал спецпосланника Трампа разобраться в первопричинах конфликта на Украине

Лавров: Келлогу нужно разобраться в первопричинах конфликта на Украине
Дарья Устьянцева (редактор отдела «Мир»)

Фото: Roman Naumov / Globallookpress.com

Спецпосланнику избранного президента США Дональда Трампа Киту Келлогу нужно разобраться в первопричинах конфликта на Украине. Об этом заявил глава МИД России Сергей Лавров на пресс-конференции с российскими и зарубежными СМИ, трансляция которой проходит в Telegram-канале внешнеполитического ведомства.

«Спецпредставитель по Украине Келлог заявил о том, что была попытка России и Украины в рамках минского процесса, которая провалилась (...) На самом деле господину Келлогу еще предстоит погрузиться в первопричины украинского кризиса. Это была не попытка, а подписанные документы, в том числе лидерами Франции и Германии», — отметил дипломат.

Лавров выразил надежду, что администрация Трампа и спецпосланник Келлог вникнут в суть украинского кризиса. Он добавил, что Россия «всегда готова к консультациям» по этому вопросу для прояснения своей позиции.

24 декабря Келлог заявил, что минские соглашения «с треском провалились», поэтому Трамп не допустит повторения этой ситуации. По его словам, новый глава Белого дома хочет добиться договоренностей между Россией и Украиной, которые обеспечат справедливый и долгосрочный мир.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Украина пыталась подорвать высокопоставленных российских военных. Бомбу собирались передать под видом подарка

      Лавров назвал законной озабоченность Турции о безопасности из-за Сирии

      Названа неочевидная причина депрессии и раннего старения

      Лавров назвал легитимный орган Украины для ведения переговоров с Россией

      В российском регионе осудили мужчину за попытку поджога дома семьи с ребенком

      Действия президента Грузии оценили словами «позорно и жалко»

      Продажи автомобилей в России оценили

      Ларов раскрыл контакты России с новыми властями Сирии

      Россиян предупредили о новогодних схемах мошенников

      Лавров назвал Европу жертвой курса США

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше