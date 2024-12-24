Спецпосланник Трампа по Украине исключил повторение Минских соглашений

Келлог: Трамп не допустит повторения с треском провалившихся Минских соглашений

Минские соглашения «с треском провалились», поэтому избранный президент США Дональд Трамп не допустит повторения этой ситуации. Об этом в эфире Fox Business заявил будущий спецпосланник американского лидера по Украине Кит Келлог.

По его словам, новый глава Белого дома хочет добиться договоренностей между Россией и Украиной, которые обеспечат справедливый и долгосрочный мир. «Президент понимает важность отношений со своими союзниками, а также с [президентом России] Владимиром Путиным. Он — тот, кто может довести это до конца», — сказал он.

Спецпосланник отметил, что Трамп действительно разрешит этот конфликт в относительно недалеком будущем.

Ранее Келлог заявил, что Трамп хочет устойчивого и безопасного мира между Россией и Украиной. Однако он отказался озвучивать детали плана по урегулированию кризиса.