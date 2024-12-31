«Благополучия и процветания каждому, нашей любимой стране!» Путин выступил с новогодним обращением. Что он пожелал?

Владимир Путин обратился к гражданам России с новогодним обращением

Президент России Владимир Путин выступил с новогодним обращением перед жителями страны. Обращение главы государства на фоне Кремля уже смогли увидеть жители Камчатки и Чукотки, которые встретили Новый год, — разница во времени с Москвой составляет девять часов. В этот раз речь президента продлилась примерно три минуты.

Так, российский лидер отметил, что в уходящем году страна смогла дать ответ на сложнейшие вызовы и по праву можно гордиться тем, что было сделано. При этом, указал он, предстоит еще многое решить.

Уверены, что все будет хорошо, будем идти только вперед. Точно знаем, что абсолютной ценностью для нас была, есть и будет судьба России, благополучие ее граждан Владимир Путин президент России

Путин добавил, что в эти минуты россияне собрались рядом с самыми близкими людьми и он желает «благополучия и процветания каждому дому, каждой семье и нашей любимой стране России».

Фото: Alexei Danichev / Sputnik / Pool / Reuters

Путин обратился к военнослужащим

Отдельно российский лидер обратился к российским бойцам, подчеркнув, что сейчас надежды миллионов жителей страны вместе с ними. Путин назвал военнослужащих подлинными героями, добавив, что вся Россия гордится их мужеством и отвагой.

Бойцы — подлинные герои, взявшие на себя великий ратный труд защищать Россию, обеспечить нашему народу прочные гарантии мира и безопасности Владимир Путин президент России

Президент напомнил, что наступающий 2025-й год объявлен Годом защитника Отечества. Кроме того, будет отмечаться 80-я годовщина Победы. Путин добавил, что, поскольку нынешнее поколение является детьми, внуками и правнуками победившего нацизм народа, «мы верны заветам и традициям наших ветеранов». Именно единство народа, по его словам, помогло россиянам преодолеть многие трудности первой четверти XXI века.

Путин не поздравил глав недружественных стран

Накануне Путин традиционно рассылал поздравительные телеграммы главам государства. Третий год подряд он решил не поздравлять с предстоящими праздниками американского президента Джо Байдена, глав Великобритании, Германии, Франции, Японии и других недружественных России стран.

Из европейских лидеров Путин поздравил только президента Сербии Александра Вучича и премьер-министра Венгрии Виктора Орбана. Также, помимо глав дружественных России стран, таких как Белоруссия, Азербайджан, Армения, Казахстан, Киргизия, Таджикистан и другие, поздравление получил словацкий премьер Роберт Фицо и Папа Римский Франциск.

Бывший президент Медведев назвал 2024-й годом очень серьезных испытаний

Помимо Путина, к гражданам обратился бывший российский президент, заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев, опубликовав праздничный ролик в Telegram.

Фото: Maxim Shemetov / Reuters

Медведев назвал уходящий год годом очень серьезных испытаний и годом серьезных достижений. По его словам, 2024-й, несомненно, останется в памяти жителей страны как время героев.