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10:51, 31 декабря 2024Спорт

Российский шахматист проспал чемпионат мира

Российский шахматист Даниил Дубов проспал матч на чемпионате мира по блицу
Анастасия Борисова
Анастасия Борисова (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Anton Vaganov / Reuters

Российский шахматист Даниил Дубов проспал матч против американца Ханса Ниманна на чемпионате мира по блицу, прошедшем в американском Нью-Йорке. Об этом сообщает NRK.

По информации источника, гроссмейстер уснул в своем номере и не смог проснуться к назначенному времени. Организаторы присудили россиянину техническое поражение, из-за чего он остался без четвертьфинал турнира. Сам спортсмен заявил, что причиной стала разница во времени, к которой он не смог приспособиться.

Чемпионом мира стал россиянин Володар Мурзин. Он обошел соотечественников Александра Грищука и Яна Непомнящего, которые заняли второе и третье место соответственно.

ФИДЕ разрешила российским и белорусским шахматистам выступать на международных соревнованиях под нейтральным флагом.

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