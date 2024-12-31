Российский шахматист проспал чемпионат мира

Российский шахматист Даниил Дубов проспал матч на чемпионате мира по блицу

Российский шахматист Даниил Дубов проспал матч против американца Ханса Ниманна на чемпионате мира по блицу, прошедшем в американском Нью-Йорке. Об этом сообщает NRK.

По информации источника, гроссмейстер уснул в своем номере и не смог проснуться к назначенному времени. Организаторы присудили россиянину техническое поражение, из-за чего он остался без четвертьфинал турнира. Сам спортсмен заявил, что причиной стала разница во времени, к которой он не смог приспособиться.

Чемпионом мира стал россиянин Володар Мурзин. Он обошел соотечественников Александра Грищука и Яна Непомнящего, которые заняли второе и третье место соответственно.

ФИДЕ разрешила российским и белорусским шахматистам выступать на международных соревнованиях под нейтральным флагом.