Шахматист прокомментировал невыход проспавшего матч чемпионата мира россиянина

Шахматист Ниманн о невыходе Дубова на матч чемпионата мира: отсутствие характера

Американский шахматист Ханс Ниманн на своей странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ) прокомментировал невыход проспавшего матч чемпионата мира по блицу россиянина Даниила Дубова.

«Трусость — это отсутствие характера», — написал спортсмен.

Ранее стало известно, что Дубов уснул в своем номере и не смог проснуться к назначенному времени. Организаторы присудили россиянину техническое поражение, из-за чего он остался без четвертьфинала турнира. Сам спортсмен заявил, что причиной стала разница во времени, к которой он не смог приспособиться.

ФИДЕ разрешила российским и белорусским шахматистам выступать на международных соревнованиях под нейтральным флагом.