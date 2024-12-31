Спорт
ВсеФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоОлимпиадаЗОЖ и фитнес
Вашингтон Кэпиталз
Сегодня
20:30 (Мск)
Бостон Брюинз
НХЛ — регулярный чемпионат
Торонто Мэйпл Лифс
Сегодня
21:00 (Мск)
Нью-Йорк Айлендерс
НХЛ — регулярный чемпионат
Чикаго Блэкхоукс
Завтра
01:00 (Мск)
Сент-Луис Блюз
НХЛ — регулярный чемпионат
Миннесота Уайлд
Завтра
04:00 (Мск)
Нэшвилл Предаторз
НХЛ — регулярный чемпионат
12:23, 31 декабря 2024Спорт

Шахматист прокомментировал невыход проспавшего матч чемпионата мира россиянина

Шахматист Ниманн о невыходе Дубова на матч чемпионата мира: отсутствие характера
Анастасия Борисова
Анастасия Борисова (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Julien Pretot / Reuters

Американский шахматист Ханс Ниманн на своей странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ) прокомментировал невыход проспавшего матч чемпионата мира по блицу россиянина Даниила Дубова.

«Трусость — это отсутствие характера», — написал спортсмен.

Ранее стало известно, что Дубов уснул в своем номере и не смог проснуться к назначенному времени. Организаторы присудили россиянину техническое поражение, из-за чего он остался без четвертьфинала турнира. Сам спортсмен заявил, что причиной стала разница во времени, к которой он не смог приспособиться.

ФИДЕ разрешила российским и белорусским шахматистам выступать на международных соревнованиях под нейтральным флагом.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Российских заключенных лишили выплаты за подписание контракта с Минобороны

      В Минобороны раскрыли общие потери ВСУ с начала вторжения в Курскую область

      Аэропорт «Владикавказ» возобновил работу

      Раскрыты подробности о сообщении Ельцина об отставке

      В Германии рассказали о безграничной коррупции и отсутствии демократии на Украине

      Панарин установил рекорд клуба НХЛ

      Российская армия почти вплотную подошла к Судже

      В Херсоне сообщили о обстреле станции скорой помощи со стороны ВСУ

      В Крыму собрали сотни тонн загрязненного мазутом песка

      Путин дал поручение по новым нацпроектам

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше