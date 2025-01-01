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05:23, 1 января 2025Интернет и СМИ

Илон Маск сменил имя в соцсети X

Илон Маск поменял имя в соцсети X на «Кекиус Максимус»
Юлия Мискевич
Юлия Мискевич (Ночной линейный редактор)
Илон Маск

Илон Маск. Фото: Allison Robbert / Reuters

Американский предприниматель Илон Маск сменил имя в соцсети X на «Кекиус Максимус».

Кроме того, в качестве аватара профиля глава SpaceX поставил картинку с интернет-персонажем Лягушонком Пепе — он одет в форму древнеримского легионера и в руках держит геймпад.

Ранее сообщалось, что Маск обогнал миллиардера Джеффа Безоса и медиамагната Марка Цукерберга в рейтинге популярности в новостях.

До этого газета El Mundo назвала предпринимателя человеком года. Основатель SpaceX, который остается самым богатым человеком на Земле и правой рукой избранного президента США Дональда Трампа, воплощает в себе «цезаризм 21-го века».

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