Илон Маск сменил имя в соцсети X

Илон Маск поменял имя в соцсети X на «Кекиус Максимус»

Американский предприниматель Илон Маск сменил имя в соцсети X на «Кекиус Максимус».

Кроме того, в качестве аватара профиля глава SpaceX поставил картинку с интернет-персонажем Лягушонком Пепе — он одет в форму древнеримского легионера и в руках держит геймпад.

Ранее сообщалось, что Маск обогнал миллиардера Джеффа Безоса и медиамагната Марка Цукерберга в рейтинге популярности в новостях.

До этого газета El Mundo назвала предпринимателя человеком года. Основатель SpaceX, который остается самым богатым человеком на Земле и правой рукой избранного президента США Дональда Трампа, воплощает в себе «цезаризм 21-го века».