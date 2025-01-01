Овечкин матом прокомментировал победу «Вашингтон Кэпиталз» в матче НХЛ

Овечкин нецензурно прокомментировал победу над «Бостоном» в матче НХЛ

Капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин матом прокомментировал победу команды над «Бостоном» в матче Национальной хоккейной лиги (НХЛ), встреча завершилась со счетом 1:3. На ролик, появившийся в сети, обратил внимание RT.

«Вы[играли] "Бостон". Все отлично. Сейчас едем домой праздновать Новый год», — сказал на видео российский форвард. В его видео также звучат нецензурные выражения, обозначающие радость от победы.

Овечкин поздравил знакомых с праздником и пожелал успехов. Он также посоветовал «открыть баночку пива, выпить хорошенечко, похмелиться», чем вызвал бурные эмоции среди поклонников хоккея в соцсетях.

Достоверность записи и ее происхождение не подтверждены. Агент Овечкина Глеб Чистяков в разговоре с «Матч ТВ» отказался ответить на вопрос, является ли видео подлинным или фейковым. «Без комментариев, извините», — сказал он журналистам.

30 декабря Овечкин сократил отставание от рекордсмена Национальной хоккейной лиги (НХЛ), канадца Уэйна Гретцки до 24 шайб в матче с «Детройт Ред Уингз».

