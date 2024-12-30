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НХЛ — регулярный чемпионат
06:25, 30 декабря 2024Спорт

Овечкин сократил отставание от Гретцки до 24 шайб

Овечкин сократил отставание от Гретцки до 24 шайб в матче с Детройтом
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)
Александр Овечкин

Александр Овечкин. Фото: Globallookpress.com

Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин сократил отставание от рекордсмена Национальной хоккейной лиги (НХЛ), канадца Уэйна Гретцки до 24 шайб в матче с «Детройт Ред Уингз». Результаты доступны на сайте лиги.

Форвард забил 17-й гол в сезоне 2024/25 и 870-ю за всю карьеру. Матч состоялся в Детройте и завершился со счетом 4:2 в пользу хозяев. У них голами отличились Алекс Дебринкэт, забивший на 4-й и 13-й минутах, Патрик Кейн и Лукас Рэймонд.

У «Вашингтон Кэпиталз» голы оформили Овечкин и Ник Дауд. Российский хоккеист в 59-й раз в своей карьере в чемпионатах НХЛ забил в матчах, проходивших два дня подряд.

Днем ранее Овечкин забросил шайбу в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Торонто Мэйпл Лифс». Встреча прошла в Торонто и завершилась со счетом 5:2 в пользу гостей. Форвард впервые после перелома ноги 19 ноября вышел на лед в официальном матче.

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