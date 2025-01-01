Из жизни
ВсеЛюдиЗвериЕдаПроисшествияПерсоныСчастливчикиАномалии
18:16, 1 января 2025Из жизни

Укусившая президента Австрии собака Майи Санду испугалась фейерверков и сбежала

Собака президента Молдавии Санду испугалась фейерверков и сбежала
Анастасия Волова (редактор отдела оперативной информации)

Кадр: @gimbarr5448

Собака президента Молдавии Майи Санду по кличке Кодруц испугалась фейерверков и сбежала. Об этом рассказал пресс-секретарь страны Игорь Захаров. Его слова приводит Știri.md.

«Сегодня утром с нашим дорогим другом Кодруцем произошел неприятный инцидент. Громкий шум фейерверка напугал его, и он в момент паники выбежал со двора учреждения», — заявил Захаров. Он также поблагодарил неравнодушных сограждан, которые помогли с поисками президентского питомца. В результате Кодруца нашли и вернули домой.

В ноябре 2023 года собака Санду укусила президента Австрии Александера Ван дер Беллена, когда тот пытался ее погладить. Инцидент произошел после встречи двух лидеров в Кишиневе.

Ранее собака президента Грузии Саломе Зурабишвили по кличке Гомбора потерялась в центре Тбилиси в окрестностях парка «Мзиури». Ее нашли в тот же день.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      В США водитель устроил бойню в новогоднюю ночь. Нападавший за рулем пикапа давил людей и стрелял на ходу

      ФБР назвало терактом наезд на людей автомобиля в Новом Орлеане

      Укусившая президента Австрии собака Майи Санду испугалась фейерверков и сбежала

      В Приднестровье нашли альтернативу после остановки транзита газа через Украину

      МИД сообщил данные о пострадавших в Новом Орлеане россиянах

      Болгария и Румыния вошли в Шенгенскую зону

      Россиянин устроил гонки и пошел на таран полицейского авто

      Карякин раскритиковал ФИДЕ за разделение титула чемпиона мира

      Депутат Рады заявил о разбежавшейся украинской армии

      В МВД отчитались о происшествиях в России в новогоднюю ночь

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше