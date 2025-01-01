Укусившая президента Австрии собака Майи Санду испугалась фейерверков и сбежала

Собака президента Молдавии Санду испугалась фейерверков и сбежала

Собака президента Молдавии Майи Санду по кличке Кодруц испугалась фейерверков и сбежала. Об этом рассказал пресс-секретарь страны Игорь Захаров. Его слова приводит Știri.md.

«Сегодня утром с нашим дорогим другом Кодруцем произошел неприятный инцидент. Громкий шум фейерверка напугал его, и он в момент паники выбежал со двора учреждения», — заявил Захаров. Он также поблагодарил неравнодушных сограждан, которые помогли с поисками президентского питомца. В результате Кодруца нашли и вернули домой.

В ноябре 2023 года собака Санду укусила президента Австрии Александера Ван дер Беллена, когда тот пытался ее погладить. Инцидент произошел после встречи двух лидеров в Кишиневе.

Ранее собака президента Грузии Саломе Зурабишвили по кличке Гомбора потерялась в центре Тбилиси в окрестностях парка «Мзиури». Ее нашли в тот же день.