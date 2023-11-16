Собака главы Молдавии укусила президента Австрии

Собака главы Молдавии Санду укусила за руку президента Австрии Ван дер Беллена

Собака главы Молдавии Майи Санду по кличке Кодруц укусила президента Австрии Александера Ван дер Беллена, когда тот пытался ее погладить. Инцидент произошел после встречи двух лидеров в Кишиневе, в этот момент они гуляли во дворе здания администрации молдавского президента, передает телеканал TVR Moldova.

«Собака Кодруц была взята под опеку после того, как ее сбила машина. Когда президент Австрии попытался ее погладить, она укусила его за руку», — уточняет телеканал. Впоследствии Ван дер Беллен встретился с председателем парламента Молдавии Игорем Гросу, на его руке заметили пластырь.

Австрийский лидер приехал в Кишинев с рабочим визитом: для проведения переговоров и участия в бизнес-форуме, который организовали торгово-промышленные палаты обоих государств.

Ранее в Белом доме объяснили агрессивность пса американского президента Джо Байдена, который ранее покусал нескольких сотрудников Секретной службы США. К каждому такому инциденту относятся как к «сопоставимым травмам, полученным на рабочем месте».