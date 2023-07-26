В Белом доме объяснили агрессивность пса Байдена

Жан-Пьер объяснила агрессивность пса Байдена стрессовой обстановкой в Белом доме

Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер на брифинге для журналистов объяснила агрессивность пса президента США Джо Байдена по кличке Коммандер, который ранее покусал нескольких сотрудников Секретной службы Соединенных Штатов. Трансляция доступна на YouTube.

По ее словам, пребывание в Белом доме является уникальным и стрессовым опытом для всех. «Так что вы можете себе представить, каково приходится семейному питомцу», — сказала она.

Жан-Пьер добавила, что к каждому такому инциденту относятся как к «сопоставимым травмам, полученным на рабочем месте». По ее словам, президентская чета работает над тем, чтобы «сделать ситуацию лучше для всех».

Ранее сообщалось, что пес Байдена укусил семь человек за четыре месяца после того, как бывшая первая собака президента по кличке Майджор была изгнана из Белого дома за аналогичное агрессивное поведение. В одном из случаев врач Белого дома направил укушенного офицера секретной службы в местную больницу для лечения.