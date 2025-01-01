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00:02, 1 января 2025Россия

В России стало дороже развестись

В России кратно увеличился размер госпошлины за расторжение брака
Алан Босиков
Алан Босиков (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Hutomo Abrianto / Unsplash

В России кратно увеличилась стоимость расторжения брака. Соответствующие изменения Налогового кодекса вступили в силу 1 января.

Размер госпошлины за государственную регистрацию развода увеличился с 650 рублей до 5000 рублей. Указанную суммы должен уплатить каждый из супругов. Это относится при расторжении брака как в судебном порядке, так и через ЗАГС.

При этом при подаче искового заявления в суд истцу придется уплатить еще 5000 тысяч рублей.

Вместе с тем, госпошлина при заключении брака остается прежней — 350 рублей. Расторжение брака по заявлению одного из супругов в случае, если другой признан судом безвестно отсутствующим, недееспособным или осужденным за совершение преступления к лишению свободы на срок свыше трех лет, обойдется в те же 350 рублей

Размер госпошлины при расторжении брака был увеличен в 2024-м году. Инициативу объясняли желанием укрепить российские семьи. При этом не все законодатели согласны с таким подходом. Так, депутат Госдумы Светлана Бессараб усомнилась в эффективности этой меры, поскольку, по ее словам, «история показывает, что увеличением стоимости или запретами никогда еще не было достигнуто решение».

ЖЗЛ
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